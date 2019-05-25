  • السبت 25 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:28 م
بحث متقدم
صاروخ

صاروخ حوثي يخلف قتلى ومصابين فى تجمع للجيش السعودي

جهيمان

مفاجأة عن "جهيمان" لم تسمعها من قبل.. يكشفها المغامسي

تفحم

انفجار ماسورة غاز وتفحم 10عربات بالإسكندرية

الطفل الغريق

كشفتها كاميرات المراقبة ..مفاجأة في لغز الطفل الغريق

بسمة وهبة و فجر السعيد

فجر السعيد تواجه بسمة وهبة: "في حاجات مقدرش أقولها"

معركة

مصرع وإصابة 11 شخصا في مشاجرة عائلية بـ"أسوان"

سليماني

هذا الرجل يقف وراء تفجيرات السعودية

هانى أبو ريدة

رد غير متوقع من الجبلاية على بيان الأهلى

هواوي

"هواوي" توجه صفعة قوية للقيود الأمريكية

محمد نجم

رسالة مبكية من نجل" محمد نجم".. تعرف عليها

لمحبي "العاصوف".. معلومات لا تعرفها عن شخصية "أبو يعيش"

الصفحة الأخيرة

مسلسل العاصوف
مسلسل العاصوف

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

توفي قبل انتهاء العرض.. معلومات لا تعرفها عن كلب "بركة"

#

معلومات تكشف لأول مرة عن قصة زواج الملك سلمان

#

المفاجأة تقترب.. تحديد مكان البغدادي بعد ظهوره الأخير

#

الكشف "صفقة القرن" التي تعاقد معها الأهلي

العاصوف

عبدالله المزيني

حقق مسلسل "العاصوف" نجاحًا كبيرًا خلال الماراثون الرمضاني، حيث نال إعجاب الجمهور والنقاد، لاسيما شخصية "أبو يعيش" الذي يقدمها الفنان عبدالله المزيني .

ويؤدي  الفنان "المزيني" في العمل شخصية خفيفة تروي حكايات عن بطولات مزعومة وحروب خاضها، بقالب كوميدي، على أبناء أخواته.

وعن هذه الشخصية، كشف عبدالله الوابلي، وهو شقيق الكاتب الراحل لقصة العمل الدرامي "العاصوف" عبدالرحمن الوابلي، أن شخصية أبو يعيش هي إحدى الشخصيات المحبوبة والمميزة في بريدة خلال تلك الحقبة، والتي كان يعرفها الكاتب ويحبها ويميزها، مشيراً إلى أنها شخصية حقيقية تميزت بالحب والصفاء، وهذا الأمر لا يعرفه كثير من محبي الشخصية.

في الوقت نفسه، نالت الشخصية إعجاب المشاهدين ووصفوها بـ"ملح المسلسل"، حيث بدأ بتكوين الشخصية من الجزء الأول بالقصص التي كان يرويها عندما يجتمع حوله الممثلون ليتابعوا باهتمام نهايتها، وكانت أجزاء منها من وحي الخيال.

 وفي الجزء الثاني من العمل، تابع المزيني بطولاته المصطنعة بقصصه حتى وصل إلى البطولة الحقيقية بحادثة اقتحام الحرم، حيث تم قتله على يد جماعة جهيمان. وصدمت وفاته المشاهدين، إذ كانوا يتوقعون أن يخرج من الحرم ويروي بطولات أخرى من تأليفه، ومنها أنه من حرر الحرم من جماعة جهيمان، إلا أن مقتله أنهى السيناريو باكراً، ولقي المزيني إشادة بعد أداء الشخصية التي رافقتهم خلال عامين.

يذكر أن الفنان عبدالله المزيني من مواليد عام 1940، قدم أعمالاً تلفزيونية عدة، واشتهر بإجادته في تقديم الشخصيات النسائية، ومن أهم أعماله "طاش ما طاش"، و"عقاب"، و"أخلاقنا"، و"خلك معي"، و"عيال بحر"، و"سكتم بكتم"، و"المقطار"، و"عائلة المسيار"، و"فينك"، و"وراك وراك"، و"بيني وبينك".

وكان المزيني قد ابتعد عن التمثيل لمدة 3 سنوات لرعايته والدته حتى وفاتها، ثم انتقل لرعاية والده في بريدة، حتى عاد بقوة بشخصية "أبو يعيش" في العاصوف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ايحاءات جنسية بـ 8 مسلسلات رمضانية
» اعترافات مثيرة لربان طائرة اجهض فتاتين بمراكش
» تحطم طائرة عسكرية بالمكسيك
» حسن الرداد يكشف "فبركة" برامج رامز جلال
» بابا الفاتيكان يقيل رئيس أساقفة طنجة .. تعرف على السبب
» طلب إحاطة حول احتراق وسائل المواصلات بسبب الحر
» قصة معاناة "ميسي" المستمرة بسبب ليفربول
» هذا سعر أغلى دواء فى العالم
» أول تعليق لـ على ربيع على تصريحات طليقته
» حريق يلتهم 19 طالبًا داخل مركز تعليمى
» بالفيديو..مظهر شاهين: "مخالفة الرئيس معصية"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان