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رمضان كريم.. إفطار جماعي للقطط والكلاب

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افطار جماعي
افطار جماعي

متابعات - أمينة عبد العال

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دعا مواطن متابعيه على صفحة "مياو تاورز" على "فيسبوك" إلى حفل إفطار جماعي للقطط والكلاب.

ومؤسس الصفحة مصطفى عبد العاطي، قرر أن ينظم رحلات مختلفة لمتابعي صفحته، ولكن بدلًا من تنظيم الرحلات إلى الأماكن السياحية الخلابة، اختار أن ينظمها إلى ملاجئ الحيوانات.

"عبد العاطي" المهتم بمجال حقوق الحيوان، اختار أن يستغل شهر رمضان الكريم، في فعل الخير للحيوانات بشكل مبتكر، حيث قرر إقامة "إفطار جماعي" لقطط وكلاب الشارع، اليوم السبت، في وسط القاهرة.

"طبيعي إننا في شهر رمضان نعمل إفطار جماعي بينا وبين أعضاء الصفحة عشان نتعرف على بعض أكتر ونقعد سوا، لكننا مش هنكتفي بده، وهنشارك كلاب وقطط الشارع معانا في الأكل"، وفقًا لمصطفى عبدالعاطي، مؤسس الصفحة.

ويضيف: "كل واحد من الناس اللي هتيجي هيجيب أكله معاه وهنقعد في قهوة بلدي في وسط القاهرة، هنفطر والقطط والكلاب اللي هيشموا رائحة الأكل ويتجمعوا حوالينا هنطعمهم معانا، وبعد ما نخلص هنتمشى وندور على حيوانات تاني في وسط البلد عشان نطعمهم".

هذا النشاط لم يكن الأول، الذي تدشنه الصفحة، حيث قامت من قبل بـ5 زيارات إلى ملاجئ الحيوانات في مختلف أنحاء مصر، ووصل عدد الحاضرين في آخر زيارة إلى 70 شخصا، على حد قول "عبد العاطي"

وعن ردود الفعل التي تلقتها الصفحة حول تلك الفكرة المختلفة يقول مؤسسها، "أغلب ردود الفعل كانت متجاوبة جدًا ومبسوطة من الفكرة، حتى اللي كان مابيتجاوبش كانت ردوده بتبقى لطيفة وفي حدود الهزار، وعموما الناس مبسوطة من الفكرة"، ويتابع: "ماعنديش فكرة عن العدد اللي هيحضر بكرة، لكننا مستعدين نستقبل أي عدد وهنقعد نفطر سوا ونطعم الحيوانات معانا".

وعن هدف الصفحة من الأساس، يوضح "عبدالعاطي"، أنها تعمل على توعية الناس بحقوق الحيوان، وتجنب العنف ضدهم، والتعامل معهم برفق، بالإضافة إلى توعية المتابعين بسلوكيات الحيوانات حتى لا يخافون منهم، ما يؤدي إلى حالات عنف.


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