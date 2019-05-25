زلزال يضرب طوكيو

25 مايو 2019 - 10:43 ص

قال التليفزيون الياباني إن زلزالاً متوسط القوة هز المباني في شرق اليابان اليوم السبت قبيل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد التليفزيون وفقًا لـ"رويترز"، أن مركز الزلزال جنوب تشيبا على بعد حوالي 60 كيلومترًا جنوب شرقي العاصمة، وهي المنطقة المقرر أن يمارس بها ترامب رياضة الغولف مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي غدًا الأحد، كما نقلت وكالة "رويترز".

ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد بحري عاتية ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار نتيجة الزلزال الذي قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بخمس درجات.

ومن المقرر أن يصل ترامب وزوجته ميلانيا إلى طوكيو في وقت لاحق اليوم.