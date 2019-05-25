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نجم ريال مدريد: سأرحل فورا لو جاء نيمار

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نيمار
نيمار

متابعات- حنان حمدتو

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ريال مدريد

نيمار

رحيل

 كثرة الحديث عن اقتراب نادي ريال مدريد الإسباني من ضم النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، من باريس سان جرمان الفرنسي، باتت مشكلات عدة تستبق هذه الخطوة بعد إعلان أحد نجوم الفريق الرحيل عن الملكي حال توقيعه.


ووفقا لـ"فوكس سبورتس"، هدد ماركو أسينسيو، بالرحيل عن سانتياجو بيرنابيو إذا وقع نيمار، حيث يعتقد النجم الإسباني أن فرصته في النادي ستكون محدودة للغاية إذا ضم الفريق إيدن هازارد (تشلسي) ولوكا يوفيتش (إينتراخت فرانكفورت)، ونيمار، وبالتالي فإنه لا يمانع في الرحيل عن الفريق.


كما أن بعض اللاعبين الكبار في ريال مدريد بما في ذلك سيرخيو راموس لا يؤيدون هذا الانتقال، فيما لا يعد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان معجبا كثيرا بنيمار.


ويعتقد زيزو أن مهاجم برشلونة السابق يمكن أن يكون عاملا مهددا في غرفة تبديل الملابس، بالإضافة إلى حياته الليلية والحياة الاجتماعية المبالغ فيها، وهي ليست من الخصائص التي تعجب زيدان.


من جانبه، يتطلع رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، إلى إبرام صفقة ضم نيمار أو كيليان مبابي، فيما اقترب الريال من ضم الفرنسي أدريان رابيو في صفقة انتقال حر من باريس سان جرمان.


وفي المقابل، لا يشعر النادي الباريسي بالرضا عن النجم البرازيلي خارج الملعب وسوف يتطلع إلى بيعه قبل أن تصل العلاقة إلى نقطة لا يمكن تعويضها، وسيطلب أكثر من 200 مليون يورو لبيع نيمار.


أما النجم البرازيلي فيرغب في متابعة حلمه بالفوز بالكرة الذهبية في مدريد، وذلك كون للنادي تأثير كبير على الفائزين بالجائزة المرموقة كما تظهر النتائج الأخيرة في السنوات القليلة الماضية.

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