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إيران تهدد: سنغرق السفن الأمركية في الخليج

عرب وعالم

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عمرو محمد-متابعات

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هددت إيران علي لسان مسئول عسكري، بإغراق السفن الحربية الأمريكية في الخليج العربي باستخدام "أسلحة سرية"، لم يكشف عن أي تفاصيل بشأنها.

وقال الجنرال مرتضى قرباني، مستشار القيادة العسكرية الإيرانية، لوكالة أنباء محلية "بوسع إيران أن تلقي بسفن أمريكا الحربية إلى قاع البحر بطواقمها وطائراتها باستخدام أسلحة سرية".

وأضاف، حسب وكالة "رويترز": "أعتقد أن الأمريكيين العقلانيين والقادة العسكريين المتمرسين لن يسمحوا للراديكاليين الأمريكيين ببدء الحرب"، على حد تعبيره.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت، قبل أيام، إرسال حاملة طائرات وقاذفات "بي 52" إلى الخليج العربي، بسبب تهديدات طهران.

ويرجح مراقبون أن إيران لا تملك أسلحة سرية، وأن حديث مسؤوليها لا يعدو أن يكون سوى "تصريحات ميكروفونية وحركات استعراضية".

وكان فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأميركية استعرض، الجمعة، عددا من الأسلحة التي أعلنت طهران عن ابتكارها، ليتضح أنها مجرد أكاذيب أو نسخة مقلدة لأسلحة صنعت في دول أخرى.


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