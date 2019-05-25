"يسقط حميدتي" هتافات الشعب السوداني أمام القوات المسلحة

25 مايو 2019 - 10:02 ص

هتف الثوار السودانيون بالعديد من الهتافات التي تنادي بإسقاط المجلس العسكري وتعيين حكومة مدنية.

وفاجأ الثوار نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي وذلك في أثناء مرور موكبه أمام مدخل القيادة العامة للقوات المسلحة.

وعند وصول حميدتي إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، هتف الثوار بجوار سيارته "مدنية.. مدنية"، حسب موقع "كوش نيوز" السوداني.

وتابع الموقع أن الثوار هتفوا: "يسقط حميدتي والمجلس العسكري"، بعد أن توعد المجلس العسكري السوداني كل من يستجيب لدعوات العصيان المدني التي أعلنتها قوى الحرية والتغيير يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، أمس الجمعة، أنها تحضر للإضراب السياسي والعصيان المدني العام يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لتقويم مسار الثورة وللمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

وجاء في بيان قوى الحرية والتغيير:"شعبنا العزيز نبلغكم بأن دفتر الحضور الثوري قد رُفع تمامه للثوار باتجاه التحضير للإضراب السياسي والعصيان المدني، وهو عمل مقاوم سلمي أُجبرنا على المضي فيه والتصميم على إنجازه بقوة الشعب وضمير مواطنه اليقظ. في هذه اللحظة من عمر البلاد لم يعد هناك مناص من استخدام سلاح الإضراب العام لتقويم مسار الثورة واستكمال ما بدأ من مشوار، فأهداف الثورة واضحة وإنجازها دين في الرقاب واجب السداد.

ويدعو المتظاهرون إلى انتقال سريع للحكم المدني والقصاص للعشرات الذين قُتلوا منذ أن عمت الاحتجاجات أرجاء السودان في 19 كانون الأول/ ديسمبر نتيجة أزمة اقتصادية.

ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.

وعزلت قيادة الجيش، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردّي الأوضاع الاقتصادية.