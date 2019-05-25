  • السبت 25 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:22 م
بحث متقدم
محمد نجم

رسالة مبكية من نجل" محمد نجم".. تعرف عليها

ملك المغرب والعاهل السعودي

رد غير متوقع من ملك المغرب على دعوة العاهل السعودي

جماهير الزمالك تستقبل الفريق بمطار دبى

مخرج شهير: "استخبيت من جماهير الزمالك فى الحمام"

اسرائيل

حرائق هائلة تلتهم مستوطنات إسرائيلية على حدود غزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يهنئ القارة السمراء بمناسبة يوم أفريقيا

"سويلم" يعلن موعد انطلاق الدورى الجديد

«جولات الحسم» أزمة غير مسبوقة تهدد الدورى

ارشيف

دمشق تمطر إدلب بـ«البراميل» بعد نكسة حماة

الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر: الغرب ابتلع هذا الطعم

الملك عبد الله واسرته

الملك عبد الله يتناول الإفطار مع عائلته.. فيديو من داخل القصر

أحمد عمر هاشم

أحمد عمر هاشم يبكى على الهواء.. تعرف على السبب

يذبح والدته في نهار رمضان.. ويذهب لصلاة لجمعة

قضايا وحوادث

شاب
شاب

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

ضبط برلمانية تشرب خمرًا مع صديقها في نهار رمضان

#

في رمضان.. أغنية بإيحاءات جنسية في عاصمة عربية

#

عمار علي حسن للجندي: لا حياء في العلم

#

طبيب ينتحر عاريًا في نهار رمضان

أقدم شاب ثلاثيني  على ذبح والدته، في جريمة مروعة شهدتها تونس بالأمس، ثم توجه إلى المسجد لأداء الصلاة.

وكان الجانب قد طلب من والدته بيع قطعة أرض ليتمكن من الزواج، لكنها رفضت طلبه فقرر إنهاء حياتها.

وقام الابن المجرم بذبح والدته من الوريد إلى الوريد، ثم قام بجرها إلى المطبخ وغيّر ملابسه الملطخة بالدماء، وعاد ليلتقي بوالده ويؤدي معه صلاة الجمعة.

وبالتحقيق ومواجهة الابن بالأدلة انهار واعترف بتفاصيل جريمته البشعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذه أسباب انتعاش اقتصاد اللبناني
» ريم البارودي لأحمد سعد: "اللي قولته عيب أوي"
» رمضان كريم.. إفطار جماعي للقطط والكلاب
» رد غير متوقع من ملك المغرب على دعوة العاهل السعودي
» إهداء أطول مائدة إفطار لمؤسس السعودية
» كندا علوش وعمرو يوسف يزوران مخيم لاجئين
» شاهد.. الصور الأولى للمشتبه به في حادث فرنسا
» الإفتاء توضح كيفة أداء صلاة التهجد الصحيحة
» طعن ابنة شقيق زكي مبارك وتهديد بقتل باقي الأسرة
» مفتي الجمهورية: بهذه الطريقة يمكن أن نمحو الفقر نهائيًا
» صابرين عن "فكرة بمليون جنيه": قصدت أقلد على ربيع

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان