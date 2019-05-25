لن تتخيل المناصب.. مفاجأة عن الصوماليين فى أمريكا

25 مايو 2019 - 09:46 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطاقم كامل من رجال الشرطة ذوي أصول صومالية، وهم يديرون مركز مدينة سانت الأمريكية، موضحين أنه أول مرة في تاريخ الولايات المتحدة يحدث هذا الأمر.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع التغريدة، حيث كتب احدهم عبر "تويتر" ،"الصوماليين هم أفضل جالية عربية استطاعوا الوصول إلى أكبر مناصب داخل أمريكا"، في إشارة منه إلي وصول الصومالية عمر إلهان إلى عضوية الكونجرس.

وتعتبر "إلهان" أول نائبة برلمانية أمريكية مسلمة من أصل صومالي، إذ جاء انتخاب عمر بعد أيام من اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمهاجرين الصوماليين في مينيسوتا "بنشر أرائهم المتطرفة".

وتعمل"إلهان" المنتخبة في برلمان ولاية مينيسوتا، أيضًا مديرة للسياسات في شبكة التنظيم النسائي، وهي جماعة تهدف إلى تشجيع السيدات من شرق أفريقيا على المشاركة في القيادة المدنية".

وكانت عمر قد جاءت إلى أمريكا قادمة من مخيم للاجئين في كينيا خلال طفولتها.

وحققت عمر انجازا تاريخيا وفرضت نفسها على عناوين وسائل الإعلام الوطنية الشهر الماضي عندما هزمت مرشحا جمهوريا لتحصل على مقعد في مجلس نواب ولاية مينيسوتا.

ووفقا للإحصاء السكاني الأمريكي، فإنه يوجد في مينيسوتا أكبر جالية صومالية في أمريكا وعددها 50 ألف شخص .









