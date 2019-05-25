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المجني عليه

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دخلوا إلى المسجد و نزعوا المصحف من يده ثم مزقوا جسده

قضايا وحوادث

المجني عليه
المجني عليه

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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جريمة بالفيوم

شهدت محافظة الفيوم جريمة بشعة ذلك بعد قيام 3 أشقاء بالاعتداء على شاب داخل المسجد الشرقي بقرية "منشأة عبدالله" بسبب خلافه مع والدهم.

وخلال التحقيقات تبين أن سبب الواقعة مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه ووالد الجناة أمام "سوبر ماركت" يمتلكه الثاني ما جعل أولاده يقررون الانتقام.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمد تعيلب، مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، يفيد بالواقعة والاعتداء على محمد ربيع مسعد، 35 سنة، حاصل على ليسانس دار العلوم، داخل مسجد بقرية منشأة عبدالله.

كشفت التحريات التى قادها العميد رجب غراب، رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة، والرائد محمد هاشم مفتاح، رئيس مباحث قسم شرطة مركز الفيوم، تحت إشراف اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، أن خلافًا نشب بين المجنى عليه الذي يعانى من مرض نفسي يفقده التصرف بشكل جيد وصاحب سوبر ماركت يدعى "ع. ح" بسبب شراء عصائر وانتهى باعتذار أشقاء المجنى عليه، وعندما علم أبناء صاحب السوبر ماركت بالواقعة بحثوا عن الشاب وعندما علموا أنه ذهب للمسجد الشرقى بالقرية دخلوا إلى منطقة القبلة أثناء قراءته القرآن، ونزعوا من يده المصحف، واعتدوا عليه بأسلحة بيضاء"ما تسبب في إصابته بالرأس والظهر والفخذ وأثناء محاولة أحد الموجودين بالمسجد الدفاع عن المجنى عليه أصابوه هو الآخر".

جرى نقل المجنى عليهما لغرفة العمليات بمستشفى الفيوم العام، وألقت قوات الأمن بقيادة المقدم محمد جلال زيدان نائب مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، القبض على كل من "م. ع" 23 سنة "عاطل" وشقيقه "ع" 25 سنة، بدون عمل.

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