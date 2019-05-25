دخلوا إلى المسجد و نزعوا المصحف من يده ثم مزقوا جسده

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمد تعيلب، مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، يفيد بالواقعة والاعتداء على محمد ربيع مسعد، 35 سنة، حاصل على ليسانس دار العلوم، داخل مسجد بقرية منشأة عبدالله.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمد تعيلب، مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، يفيد بالواقعة والاعتداء على محمد ربيع مسعد، 35 سنة، حاصل على ليسانس دار العلوم، داخل مسجد بقرية منشأة عبدالله.