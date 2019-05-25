هذا ما قالته الخارجية المصرية عن انفجار "ليون"

25 مايو 2019 - 02:10 ص

أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الجمعة الانفجار الذي وقع في مدينة ليون الفرنسية، مما أسفر عن إصابة عدد من الجرحى.

