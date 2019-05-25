» الترجي والوداد يتعادلان في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا

25 مايو 2019 - 02:32 ص

تعادل فريق الترجي الرياضي التونسي (حامل اللقب)، الجمعة، مع مضيفه الوداد البيضاوي المغربي بهدف لكل منهما في ذهاب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.



وللتتويج باللقب، يكفي الترجي التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره يوم الجمعة المقبل.



فيما سيحتاج الوداد للفوز أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة بشرط أن تكون أكثر من 1-1 في لقاء العودة الذي سيقام بتونس للفوز بلقب دوري الأبطال.



جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم.



وحاول الوداد البيضاوي بشتى الطرق استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه، ومحاولة العبور باللقاء إلى بر الأمان، وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة للتسجيل.



وتمكن الترجي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 44 عن طريق الإيفواري فوسيني كوليبالي الذي تلقى كرة عرضية انقض عليها برأسه تصدى لها حارس الوداد ببراعة، ليتابعها مجددًا في الشباك.



بعدها بحث لاعبو الوداد عن فرصة إدراك التعادل، قابله تأمين دفاعي للترجي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.



وألغى الحكم المصري جهاد جريشة هدفًا للوداد بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي لمسة يد على إسماعيل الحداد، لينتهي الشوط الأول بتقدم الترجي بهدف نظيف.



وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث جاءت الدقيقة 49 لتشهد إشهار حكم اللقاء البطاقة الحمراء لإبراهيم النقاش ليلعب الوداد الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.



ولم يتأثر الوداد بالنقص العددي في صفوفه، وكثف من هجماته في محاولة لإدراك التعادل، ولجأ الحكم المصري جريشة لتقنية الفيديو مجددًا ليرفض احتساب ضربة جزاء للفريق المغربي.



كما توالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الترجي الرياضي واحدة تلو الأخرى.



ومع حلول الدقيقة 79 أدرك الوداد التعادل عن طريق الإيفواري الشيخ إبراهيم كومارا عندما تلقى كرة عرضية انقض عليها برأسه في الشباك.

