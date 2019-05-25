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ميسي ينتزع جائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة

الرياضة

ميسي
ميسي

المصريون ووكالات

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ميسي يقود برشلونة للتويج بـ"الليجا" للمرة الـ26

انتزع الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف برشلونة الإسباني لكرة القدم، الجمعة، جائزة الحذاء الذهبي في قارة أوروبا للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي.
وتمكن ميسي من تسجيل 36 هدفًا في الموسم المنتهي 2018-2019 للدوري الإسباني (الليغا)، متفوقًا بفارق ثلاثة أهداف عن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.
وكان الفرنسي كيليان مبابي، يحتاج لتسجيل 4 أهداف خلال مواجهة إستاد ريمس الجمعة، لكنه سجل هدفًا.
وتوج ميسي بالجائزة أول مرة في موسم 2009-2010 مسجلًا 34 هدفًا، وفي موسم 2011-2012 أحرز 50 هدفًا، وكرر الأمر في الموسم التالي مسجلًا 46 هدفًا.
وفي موسم 2016-2017 حصد ميسي الحذاء الذهبي مسجلًا 37 هدفًا، وحافظ عليها في الموسم التالي مباشرة برصيد 34 هدفًا ليتوّج بها في الموسم الحالي. -

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