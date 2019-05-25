وفاة أحد مصابي الهجوم على معتصمي الخرطوم

25 مايو 2019 - 01:30 ص

أعلنت لجنة أطباء السودان، الجمعة، وفاة محتج إثر إصابته خلال هجوم استهدف، الأسبوع الماضي، معتصمين في محيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم.



جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة الأطباء (المعارضة)، اطلعت الأناضول على نسخة منه.



وأوضح البيان، أن المتظاهر محمد زين الحاج (19 عاماً) فارق الحياة في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، بعد إصابته في 13 مايو/أيار الجاري، إثر ضربه في الرأس بعقب بندقية، نتج عنه تهشم في عظام الجمجمة، ونزيف بالمخ.



وأضاف أن الإصابة "استدعت ملازمة الحاج، العناية المكثفة إلى أن وافته المنية الخميس.



وحتى الساعة (20.50 ت. غ)، لم يصدر أي تعليق رسمي من المجلس العسكري، حول مقتل المحتج.



وفي 13 مايو الجاري، قُتل 6 أشخاص، وأصيب أكثر من 200، جراء إطلاق نار شهده محيط الاعتصام، فيما أعلن المجلس العسكري في السودان، لاحقا، توقيف 15 متهما في الحادثة.



من جانبهم، اتهم معارضون للمجلس العسكري، قوات الدعم السريع (تابعة للجيش) بـ"التورط" في أحداث الهجوم على المعتصمين، بينما اتهمت الأخيرة "جهات تتربص بالثورة بالوقوف وراء الاعتداء".



ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.

