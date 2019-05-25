"مصطفى فتحي" يكشف موعد عودته إلى الملاعب

25 مايو 2019 - 12:02 ص

أكد مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إنه سيعود إلى الملاعب بعد شهر من الآن، عقب نهاية برنامجه التأهيلى من الإصابة التى عانى منها فى الركبة بعدما ابتعد عن قلعة ميت عقبة فى الفترة الماضية.

تابع مصطفى فتحى فى تصريحات صحفية اليوم إنه كان يتمنى التواجد مع زملائه أمام نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية، مؤكدا على ثقته التامة فى قدرة لاعبي الفريق فى حصد البطولة الأفريقية بعد الخسارة فى الذهاب بهدف نظيف.

ويخوض مصطفى فتحى برنامجا تأهيليا مكثفا فى أحد المراكز بالدوحة حاليًا، بعدما خضع لجراحة فى ألمانيا، عقب الإصابة، التى تعرض لها فى الركبة وأدت إلى غيابه عن الفريق الأبيض طوال الفترة الماضية.