» إصابة «الشيخ» في مران الأهلي.. ومشاركة «معلول»

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أحمد الشيخ
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تعرض أحمد الشيخ، جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لإصابة قوية في مران الفريق الذى اُقيم مساء اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بمقر القلعة الحمراء في الجزيرة.

وخضع الشيخ،  للكشف الطبي على يد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق لمنه إضطر لمُغادرة المران لعدم قدرته على  استكماله.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الخميس عقب مواجهة الإسماعيلي أمس الأول في اللقاء الذي كان مؤجلا من الأسبوع 18 بمسابقة الدوري الممتاز.

على صعيد متصل، شارك ثنائي الفريق رمضان صبحي وعلى معلول في تدريبات الكرة مساء اليوم الجمعة كاملة رغم مشاركتهما أساسيان أمس الأول أمام الإسماعيلي في المباراة كاملة وحرص رمضان ومعلول علي التواجد في التقسيمة الفنية التي أشرف عليها الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي.

وكان لاسارتي قد أجرى 3 تغييرات في مباراة الإسماعيلي الأخيرة حيث دفع بكل من صالح جمعة وجيرالدو وأحمد فتحي على حساب حسين الشحات وحسام عاشور ووليد سليمان علي الترتيب.

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