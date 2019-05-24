» تخصيص 375 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر بكفر الشيخ

قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم تخصيص 375 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وجميعها منتشرة بالمراكز والقرى وعواصم المدن.

وأضاف وكيل أوقاف كفر الشيخ، أنه تم تخصيص اثنين من الخطباء لكل ساحة أحدهما أصليًا والآخر احتياطيًا، وانه تم اختيارهم من العلماء المشهود لهم بالتميز وغزاره العلم، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على جميع آئمه الساحات بالتواجد مبكرًا قبل الصلاة لمتابعة الساحات، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق تام مع رؤساء المدن ومديري إدارات الأوقاف.

وتابع الفقي، أن مديري إدارات الاوقاف مكلفون بأداء صلاة العيد في الساحات الرئيسية مع رؤساء المدن، والتواجد بدواوين الإدارات عقب الصلاة لمتابعة سير العمل بالساحات وموافاة غرفة العمليات بالمديرية بتمام الصلاة، محذرًا من أي خروقات وأنه لن يتم التغاضي عن أي مخالفة.