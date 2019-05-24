» موعد تسليم ملاعب بطولة الأمم الإفريقية لـ«الكاف»

24 مايو 2019 - 11:00 م

أعلن مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، ورئيس لجنة الملاعب باللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، عن موعد تسليم الملاعب المستضيفة لـ«كان 2019»، إلى الاتحاد الإفريقي.

وأضاف عبدالغني، في تصريحات تليفزيونية: «الكاف سيتسلم ملاعب البطولة يوم 11 يونيو المقبل أي قبل انطلاق البطولة بـ10 أيام».

وأكمل: «الاتحاد الإفريقى أبدى إعجابه بكل الملاعب التي ستتواجد بالبطولة، هناك أعمال تطوير لا تزال جارية لكنها ستنتهى بنهاية هذا الشهر».

واختتم: «هناك ملعب وحيد جاهز على كافة الأصعدة هو الدفاع الجوي الذي تعرض لعمليات تجهيز شاملة منذ بداية هذا الموسم».

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، على استادات القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والسويس والإسماعيلية.