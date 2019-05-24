ليلى غفران: «ضبطت زوجى يخوننى مع الشغالة»

24 مايو 2019 - 10:57 م

اعترفت الفنانة ليلى غفران، بضبطها لأحد أزواجها يخونها مع الخادمة، رافضة الكشف عن اسمه.

وتعرضت "غفران" لصدمة، خلال مواجهتها ببرنامج شيخ الحارة مع الإعلامية بسمة وهبة، المعروض على قناة "القاهرة والناس"، بعد كشف شخصية "شيخ الحارة" للواقعة.

وقال شيخ الحارة لـ ليلي غفران: "قفشتي جوزك بيخونك مع الشغالة"، فأنكرت الفنانة ليلى غفران هذه المعلومة، ليهددها شيخ الحارة بقوله: "هتعترفي ولا أقول اسمه"، لتنصاع ليلى غفران سريعًا إلى كلامه وتعترف بخيانة أحد أزواجها لها مع خادمة في بيتها.

وتوعدت الفنانة ليلى غفران لـ شيخ الحارة بضحكات قائلة: "نفسي أشوفه بس.. نفسي أشوفك يا شيخ الحارة بس والله لأخنقك"، ليرد عليها شيخ الحارة: "حبيبتي يا لولو انتي غالية عليا.. وانتي عارفة انك في الحتة الشمال".