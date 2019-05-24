الإسماعيلي يرد على"تفويت" مباراته أمام الزمالك

24 مايو 2019 - 10:51 م

نفى مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، حقيقة ما نشره اللاعب محمد أسامة الشهير بـ«حناكة» على حسابه عبر «تويتر» والتي ألمح فيها إلى تفويت لاعبي الدراويش المباراة المقبلة للزمالك.

وكتب الإسماعيلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تنويه هام.. محمد أسامة الشهير بـ(حناكة) ليس على ذمة النادى الإسماعيلي منذ عدة أعوام وليس بقائمة الفريق وهو لا يمثل إلا رأيه الشخصي. يرجي تحري دقة المعلومات الرياضية».

نشر الإسماعيلي التنويه بعدما أثارت تغريدة لاعب الفريق السابق «حناكة» جدلًا كبيرًا، والتي نشرها عقب التعادل الإيجابي للدراويش أمام الأهلي مساء الأربعاء، والتي كتب فيها: «هما متضايقين علشان اتعادلنا معاهم اومال هيعملوا ايه لما نسيب ماتش الزمالك».

محمد اسامة الشهير ب (حناكة) ليس على ذمة النادى الاسماعيلى منذ عده اعوام وليس بقائمة الفريق وهو لا يمثل الا رأيه الشخصي . يرجي تحري دقة المعلومات الرياضية.

ووفقًا لمعلومات كتبها الإعلامي هاني حتحوت، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، فإن محمد حناكة كان انضم للإسماعيلي من السنبلاوين عام 2015، وغادر بعدها بشهور إلى طنطا بيع نهائي، ثم الشرقية والأسيوطي والأوليمبي ومنه إعارة للمنصورة.