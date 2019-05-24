» قاسم باشا يسقط أمام بشكتاش بثلاثية

24 مايو 2019 - 10:31 م

سقط فريق قاسم باشا أمام نظيره بشكتاش، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب «فودافون أرينا»، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري التركي.

وشارك كل من محمود حسن تريزيجيه وكريم حافظ، لاعبا المنتخب الوطني في المباراة كأساسيان حتى النهاية.

ونجح جوفين يالسين، لاعب بشكتاش في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 10 من بداية المباراة وبعدها بـ3 دقائق عادل البوسني هاريس هاجرادينوفيتش النتيجة لقاسم باشا في الدقيقة 13 وسجل يالسين الهدف الثاني لبشكتاش في الدقيقة 44 وقبل نهاية الشوط الأول عاد اللاعب ذاته في تسجيل الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 45.

واستطاع فودي كويتا، أن يقلص النتيجة لقاسم باشا وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 67، وقبل نهاية المباراة تعرض جيرمان لينز لاعب بشكتاش لحالة طرد بعد أن حصل على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 94 من الوقت الضائع بعد دقيقتين من حصوله على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة 91.

وبهذه الخسارة توقف رصيد قاسم باشا عند النقطة 39 نقطة في المركز الـ14 فيما رفع بشكتاش رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث.