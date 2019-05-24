» رفع اسم «حبيب العادلي» من قائمة الممنوعين من التصرف بأموالهم

رفع جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل، اسم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من قائمة الممنوعين من التصرف في الأموال بناء على الطلب الذي سبق وأن تقدم به بعد حصوله على حكم نهائي غير قابل للطعن بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن محكمة جنايات الجيزة قضت ببراءة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بالحصول على الكسب غير المشروع، وبإلغاء قرار التحفظ على أمواله، مشيرة إلى أن الحكم لم يتم الطعن عليه أمام محكمة النقض وأصبح الحكم نهائيًا غير قابل للطعن.

وأوضحت المصادر، أن دفاع اللواء حبيب العادلى، تقدم بطلب إلى الجهات المعنية بجهاز الكسب غير المشروع لرفع اسمه من قائمة التحفظ على الأموال والممنوعين من التصرف فيها، ووافق الجهاز وارسل إلى جهات التنفيذ بإلغاء قراره السابق بالتحفظ على أموال العادلى.