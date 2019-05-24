"الأرصاد" تكشف بشرى بشأن درجات الحرارة

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وكالات

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد انتهاء الموجة الحارة، والتى تشهدها كافة أنحاء البلاد، محذرة الصائمين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا وقت الظهيرة.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن من المتوقع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على السواحل الغربية، ومع تقدم ساعات النهار يشمل جميع السواحل ما بين درجتين إلى 3 درجات، وإن ظل شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة.

بدوره أوضح الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، أن الانكسار الحقيقي لهذه الموجه اعتبارًا من مساء السبت 26 مايو، بانخفاض متوقع في درجات الحرارة يتراوح من 6 إلى 7 درجات على شمال البلاد، وإن ظل الطقس شديد الحرارة على وسط وجنوب الصعيد.

ونصحت هيئة الأرصاد، المواطنين بعدم التواجد في أشعة الشمس لفترات طويلة وارتداء القبعات، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة، وتناول كمية كبيرة من السوائل ما بين الإفطار إلى السحور.

ولأصحاب السيارات والسائقين على الطرق يفضل عدم ملء خزان سيارتك بالكامل أو ملء الإطارات أكثر من اللازم، وعدم غلق زجاج السيارة لآخره، والاطمئنان على دورة تبريد السيارة قبل القيادة وعدم ترك الأطفال داخل السيارة والزجاج مغلق.

كما يجب اصطحاب زجاجة مياه لغسيل الرأس والوجه من حين لآخر خصوصًا أثناء ازدحام الطرق، ويفضل أن تحاول توفير غطاء لتابلوه السيارة أثناء فترات الانتظار، وتشغيل تكييف السيارة لمدة دقيقتين على الأقل قبل القيادة.


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