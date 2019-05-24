بالفيديو.. لحظة سقوط نيزك على أستراليا

خالد الشرقاوي - متابعات
سقط نيزك، مساء الثلاثاء الماضي، في إحدى مدن جنوب أستراليا.
وأظهر مقطع فيديو نشرته شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، احتراق النيزك عند اختراقه لغلاف الأرض الجوي.
وتم تصوير المقطع بواسطة كاميرات المراقبة، وظهر النيزك لحظة احتراقه ما أدى إلى ظهور ضوء أبيض ساطع أنار ليل المدينة.
?ويفسر علماء الفلك سبب الظاهرة، بأنها نتيجة دخول قطعة من غبار الفضاء بحجم الحصى مجال الغلاف الجوي.
شاهد لحظة سقوط #نيزك على الأرض pic.twitter.com/Nw7YyTwTMI— DW عربية (@dw_arabic) 23 مايو 2019
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