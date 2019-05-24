رد فعل نجم الأهلي على مقلب «رامز في الشلال»

24 مايو 2019 - 09:21 م

دخل وليد سليمان، صانع ألعاب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، في حالة انهيار بعد ظهور الغوريلا "رامز جلال"، محاولا الهرب من أمامها فى الغابات، وذلك خلال برنامج رامز في الشلال.

وضرب وليد سليمان احدى أفراد طاقم البرنامج وإبعاده عن طريقه أثناء هروبه من الغوريلا، قبل أن يسقط على الارض ممسكا برأسه.

ويبدأ المقلب باستضافة فريق البرنامج لأحد نجوم الفن أو الرياضة أو الإعلام، ويتم توصيله إلى مكان ما في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا تبدأ الإثارة والرعب للضيف، ثم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أمام الض?ف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.

وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين ينهالون عليه ضربًا.