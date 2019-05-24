مشروع قانون يحدد المعاش بنسبة 80 % من آخر راتب

رفع اسم «زكريا عزمي» من قائمة المتحفظ على أموالهم
معركة سلفية – سلفية بين أنصار «برهامي» و«رسلان»
أول تعليق لـ"ميسي" علي هزيمته من ليفربول
مفاجأة.. قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والبركان
تفاصيل 6 حرائق بالبحيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة
الدولار يتراجع مجدداً أمام الجنيه
الريال يحرج مدرب توتنهام
الرئيس يتفقد مواقع انشائية بالعاصمة الادارية
هتافات جماهيرية بمحيط الزمالك.. تعرف علي السبب
بالفيديو.. ماجي بوغصن تحذر رامز جلال من أمر مهم
حسن علام
فجر
03:22
شروق
04:59
ظهر
11:57
عصر
15:36
مغرب
18:54
عشاء
20:24