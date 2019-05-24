الدولار يتراجع مجدداً أمام الجنيه

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات وفقا لأخر تحديث بالبنوك اليوم الجمعة 24 مايو.

وفقًا لأخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال الإسبوع المنتهي الذي شهد تراجع لسعر العملة الخضراء أدنى من 17 جنيها، ليصبح سعر الدولار في البنوك كالتالي:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.83 جنيها للشراء

16.93 جنيها للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.85 جنيها للشراء

16.95 جنيها للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

16.85  جنيها للشراء

16.95  جنيها للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.85 جنيها للشراء

16.95 جنيها للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.92 جنيها للشراء

17.00 جنيها للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.81 جنيها للشراء

16.91 جنيها للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.83  جنيها للشراء

16.93  جنيها للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة

16.82 جنيها للشراء

16.92 جنيها للبيع


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