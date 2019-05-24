» الخشت يعلن انشاء أحدث جامعة في النانو تكنولوجي

24 مايو 2019 - 03:15 م

وافق المجلس الأعلي للجامعات علي إنشاء أحدث كلية للدراسات العليا في علوم النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة، وأعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت عن انشاء الجامعة بشكل رسمي.

وقال المجلس: "لدينا الكوادر البشرية المؤهلة ولدينا الإمكانيات المعملية اللازمة لبدء الدراسة بالكلية العام الجامعي المقبل".

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه تم الانتهاء من إعداد التصور الأكاديمى واللائحة الخاصة بالكلية ودراسة ما يتعلق بكافة مقومات انشائها من إمكانيات مادية وبشرية، موضحًا أنه تم توقيع اتفاقية تعاون علمى مع جامعة هيروشيما بشأن إنشاء درجة علمية مزدوجة لمنح البكالوريوس في مجال تكنولوجيا النانو، بإعتباره من وظائف المستقبل (future jobs ).

وقال الخشت، إن كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة، خطوة جديدة وكبيرة على طريق التحول إلى جامعة من الجيل الثالث، وهي تستهدف المساهمة في التنمية الشاملة وخلق كوادر لوظائف المستقبل.

وأضاف أن تكنولوجيا النانو هي أحدث التكنولوجيات الناشئة الواعدة التي ينتظر أن ترسم خارطة العلوم المستقبلية، وتكون قاطرة للاقتصاد العالمي، لما لها من تطبيقات مؤثرة في مجالات إنتاج الطاقة، وتحلية المياه، وتخليق المواد الجديدة التي لها صفات فريدة يكون لها السبق في العديد من الصناعات الثقيلة ومواد البناء، كما تدخل بقوة في المجالات الطبية، والصيدلانية، وتصنيع الدواء، وعلاج وتصنيع الأسنان، وقطع الغيار الآدمية البديلة، ولها إسهامات هائلة في إيجاد حلول جذرية لمشكلات البيئة وتلوث الهواء والماء والتربة الزراعية وغيرها.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أهمية تكنولوجيا النانو التي تتقاسم مع عديد من العلوم، بما يضمن إتقان جميع الطلاب العلوم الأساسية تمام? للانضمام إلى القوى العاملة في سوق تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها التي أصبحت ذات أهمية كبيرة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية والصناعية المختلفة

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أنه من هذا المنطلق، كان التفكير في إعداد قاعدة عريضة من الباحثين والعاملين في هذه التكنولوجيا في جامعة القاهرة، بما تملكه من بنية أساسية وبشرية تمكنها من قيادة هذا القطاع، ولديها المركز المصري لعلوم النانو تكنولوجي بالجامعة الذي يتمتع بإمكانيات معملية كبيرة، بالإضافة إلى وجود نخبة من الخبراء من الأساتذة الباحثين في مختلف التخصصات العلمية.

وأوضح الخشت، أن كلية النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة تدخل في قلب مرحلة الجيل الثالث من الجامعات، لأنها تقوم على العلوم البينية المتعددة في الفيزياء والكيمياء وعلوم المواد وعلم الأحياء والهندسة، وربط هذه المجالات المستقلة معا في تقنية النانو، كمجال جديد من الدراسة، طبقا للمعايير العالمية، وتطويعها وفقا لمتطلبات برامج وخطة التنمية المستدامة 20-30، موضحأ أن الكلية سوف تمنح الدرجات العلمية في الدبلومات المهنية والماجستير والدكتوراه، والتي هي متطلب لسوق العمل في مصر والمنطقة العربية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن البداية ستكون ببرامج ماجستير العلوم في هندسة التقنيات النانوية، وعلوم النانو الحيوية، وبرنامجين للدبلومات المهنية، وبرنامج تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، وبرنامج دبلومة مهنية في استخدام تقنية النانو في الحفاظ على التراث الأثرى.

ولفت إلى أنه تم هيكلة كلية النانو تكنولوجى للدراسات العليا لتعمل بنظام الساعات المعتمدة التي تقوم بتدريس أحدث العلوم والبرامج العلمية في مجال تكنولوجيا النانو المبنية على أنظمة ومعايير الجودة، ليصل خريج الكلية إلى مستوى المنافسة العالمية في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الكلية تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا الحديثة في طرق التدريس وإجراء الاختبارات باستخدام أحدث الطرق التعليمية عالميًا، وكذلك في جميع العمليات المساعدة، مثل التواصل بين الطالب والأستاذ أو بين الطالب وإدارة الكلية، وسوف تعتمد جميع الإجراءات الإدارية بالكلية بشكل تكاملي على تكنولوجيا الاتصالات الحديثة كأول كلية ذكية تعمل بنظام الساعات المعتمدة والتي تقوم بتدريس أحدث العلوم والبرامج العلمية في مجال تكنولوجيا النانو المبنية على أنظمة ومعاييرالجودة، بحيث يصل خريج الكلية إلى مستوى المنافسة العالمية في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية بما تم تسليحه من علوم حديثة وتقنيات متطورة.

وكان الخشت قد وجه، خلال اجتماع بمجلس إدارة مركز النانو تكنولوجى بجامعة القاهرة في شهر يناير الماضي، بالبدء في إجراءات إنشاء كلية لعلوم النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة.