17 شهيداً ومصابا حصيلة انفجار مسجد باكستان

24 مايو 2019 - 03:03 م

ارتفع عدد القتلى والمصابين في واقعة التفجير الذي وقع في مسجد بباكستان إلى 2 قتلى و 15 مصابا.

ووقع حادث الانفجار بمنطقة "بشتون أباد" فى مدينة "كويتا" الباكستانية إلى قتيلين على الأقل و15 مصابا.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن مصادر بفرق الإنقاذ قولها إن حالة ثلاثة من المصابين خطيرة، مشيرة إلى أن الشرطة قامت بتطويق المنطقة وفتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الانفجار.

من جانبها، قالت إدارة مسجد "رحمانية" إن المسجد كان بداخله 30 أو 40 شخص ممن حضروا لأداء صلاة الجمعة.