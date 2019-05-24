» انهيار عقار قديم في الإسكندرية دون إصابات

24 مايو 2019 - 02:50 م

انهارت أجزاء من عقار قديم بشارع إسماعيل مهنا بحي الجمرك في الإسكندرية، دون إصابات أو خسائر.

تلقت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك في الإسكندرية اليوم، بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم بشارع إسماعيل مهنا دائرة قسم اللبان، أسفر عن تهشم سيارة أسفل العقار، ولم تحدث أي إصابات أو خسائر بشرية.

جرى الانتقال لموقع البلاغ ومعاينة العقار، وتبين أنه مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، خالي من السكان وصادر له قرار هدم من الحي.



