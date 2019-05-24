» معجزة علمية بين الصوم والموت جوعًا

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متابعات حنان حمدتو

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الأطباء

الصوم

ولا زال يكتشف علماء الطب، معجزات وآيات الله  فى عبادة الصوم، فهناك فوائد إعجازية للصوم وتغيرات بيولوجية بالجسم تختلف تماماً عما يحدث له في حالة الجوع حتى الموت رغم الإمتناع عن الطعام في الحالتين.

وقال الأطباء فى كتاب نشر تحت عنوان " اتلداوى بالصوم"، إنه في حالة الموت جوعاً يفقد الجسم 71 في المئة من وزن الدم، و56 في المئة من وزن الكبد، و63 في المئة من وزن الطحال، و30 في المئة من وزن العضلات، و91 في المئة من وزن الشحوم في الجسم وغيرها من التغيرات بينما لا يحدث اي من ذلك أثناء الصوم .

واكدوا ان حجم الدم بالجسم لا يتغير حيث يرتبط نقصة بتراجع الوزن وبالتالي يظل ثابت ، كما تزداد كريات الدم الحمراء في بداية الصوم وتعود لعددها الطبيعي بعد أيام وهو ما يجعل الصوم علاج فعال لفقر الدم .

كما كشفوا أن الصوم يؤدي إلى اختفاء التجاعيد والبقع الصبغية ، كما لا يوجد ما يدل على تضرر العظام أثناء الصوم خاصةً مع عدم وجود اي خلل بالأسنان يرتبط بالصيام

و واشاروا الى  ان الصوم يساعد على الشفاء من الدرن إذ يقلل من حجم الرئتين ، كما لا يعتري الكبد اي تغير ولا يفقد الجسم اي من المعادن بل يفقد المواد الضارة كالسكريات والدهون .


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