» سقوط عصابة سرقة المساكن بالتجمع الخامس

24 مايو 2019 - 01:25 م

ألقت مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابى يتزعمه حارس عقار تخصص فى سرقة المساكن بمنطقة التجمع الخامس.

وردت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، قيام 3 عاطلين وحارس عقار ، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقة المساكن بأسلوب (التسلق)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ثلاثة منھم حال إستقلالھم سيارة ملاكى "مستأجرة" قيادة حارس العقار بدائرة القسم، وبحوزتھم 2 نصل معدنى (كتر).

وبمواجھتھم اعترفوا بإرتكاب (6 حوادث سرقة بذات الإسلوب بدائرة قسم التجمع الخامس ، وبإرشادھم تم ضبط مبلغ (28 ألف جنيھ) من متحصلات السرقة ، وقرروا إنفاقھم باقى المبالغ المالية المستولى عليھا على متطلباتھم الشخصية ، وأرشدوا عن جزء من المسروقات (أجھزة كھربائية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.