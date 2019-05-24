غدًا.. إعادة محاكمة 14 متهمًا بتنظيم "العائدون من ليبيا"

24 مايو 2019 - 01:07 م

تنظر غدا السبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، إعادة محاكمة 14 متهما بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا" .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

كان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.

جدير بالذكر أن الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد ، قضت فى وقت سابق بأحكام مابين الإعدام والمؤبد والبراءة للمتهمين فى القضية، وتم قبول طعن المتهمين فى شهر أكتوبر الماضى وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.