» مفاجآت جديدة في قضية اتهام رونالدو باغتصاب سيدة أمريكية

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الرياضة

رونالدو
رونالدو

عمرو محمد-متابعات

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البرتغال

رونالدو

اغتصاب

فتاة

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن محامي كاثرين مايورغا أصبح الآن بإمكانه تتبع العنوان الكامل لمنزل رونالدو في إيطاليا، بعد موافقة السلطة المركزية على تقديم هذه المعلومات تحت ضغط الاستدعاءات والشكاوى

وكان النجم البرتغالي، قد تعرض لضربة كبيرة في قضية الاغتصاب التي تلاحقه من قبل الأميركية كاثرين مايورغا، وذلك بعد تطور جديد طرأ على القضية.

ومن المتوقع أن يتم إرسال أمر باستدعائه في غضون الأسبوعين المقبلين، كما يشير التقرير، بمجرد اكتمال ترجمته إلى عنوان "الدون" لاستدعائه.

وكان محامو رونالدو قد رفضوا في وقت سابق الكشف عن أي تفاصيل عن محل إقامته، وبالتالي لم يتم إصدار أوامر استدعاء، لكن هذا الأمر تغير الآن مع هذا التطور الكبير في القضية.

وفي وقت سابق، كانت السجلات تختفي عندما يبحث عن أي شيء يخص رونالدو. بعد أن تم حجب سجلات ممتلكات النجم البرتغالي بواسطة السلطات في إيطاليا.

وسمح قاض أميركي بمهلة لمدة 180 يوما لفريق محامي مايورغا من أجل العثور على عنوان رونالدو بعد أن فشلوا في البداية في العثور على منزل النجم البرتغالي، وذلك لاستدعائه.

ودفعت مزاعم الاغتصاب، التي تلاحق نجم كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تفوق النفي الكلامي عبر شبكات التواصل الاجتماعي .

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن  مهاجم يوفنتوس الإيطالي  عيّن ديفيد تشيسنوف، الذي يعرف باسم محامي المشاهير، لتولي الدفاع عنه أمام هذه المزاعم المتزايدة .

وكانت عارضة الأزياء السابقة، كاثرين مايورغا، اتهمت الدون باغتصابها في أحد فنادق مدينة لاس فيغاس الأميركية عام 2009، وقالت إنها تعاني "الاكتئاب وتوتر ما بعد الصدمة" التي تلت الجريمة المزعومة .

ورفعت مايورغا دعوى على رونالدو أمام إحدى محاكم ولاية نيفادا الأميركية، وقال محاميها إنها ستسعى إلى إسقاط اتفاق تسوية تزعم التوصل إليه مع "الدون" دفع الأخير بموجبه 375 ألف دولار لها .

من جانبه، رد رونالدو قائلا إنه مرتاح الضمير وسينتظر نتائج أي تحقيقات، وكتب على حسابه في تويتر "أنفي تماما الاتهامات الموجهة ضدي. الاغتصاب جريمة فظيعة تتعارض مع كل شيء أؤمن به".



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