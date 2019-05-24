دبلوماسي أوروبي يفاجئ مستشار بن زايد بهذا الأمر

24 مايو 2019 - 12:59 م

قال عبد الخالق عبد الله، المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي، إن الرؤساء الذين يزورون أبو ظبي أكثر عددًا من الذين يزورون عواصم أوروبية.

وكتب عبد الله على حسابه في "تويتر": "الدبلوماسي الأوروبي الذي التقيته بدبي مؤخرا لاحظ أن عدد رؤساء الدول الذين يزورون عاصمة الإمارات أبوظبي خلال أسبوع واحد يزيد على عدد الرؤساء الذين يزورون عاصمة دولته خلال سنة كاملة وهي التي تقع في قلب أوروبا وعمرها يزيد على 900 سنة".

وتفاعل رواد تويتر مع تدوينة عبد الله، حيث كتب أحدهم : "زميلي العزيز وهل تلك الزيارات قد أسهمت في حلحلة القضايا الإقليمية والدولية ، هنا نستطيع قياس الأثر التى حققتها زيارات رؤساء تلك الدول.. ربما إنه منطق "الكم والكيف "

وتساءل آخر: "حين لا يتم ذكر أسماء الأشخاص ولا اسم المكان ، أعتبر ما كتبته يا دكتور من نفس باب "حدثني بعض الثقات".



