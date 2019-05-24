"صلاح" يلملم أوراقه ويرحل عن ليفربول

24 مايو 2019 - 12:59 م

بات اللاعب محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، قريبًا جدًا من الرحيل عن صفوف الريدز الموسم المقبل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تقارير صحفية أكدت أن احتمالية رحيل "صلاح" عن ليفربول كبيرة، خاصة في ظل الأندية التي ترغب في التعاقد مع اللاعب.

وقالت شبكة قنوات "كانال بلس" الفرنسية، إن اللاعب سيرحل في حالة خسارة فريقه بطولة دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مضيفة أن الفرعون المصري لن يتحمل فكرة خسارة جميع الألقاب الجماعية التي يُنافس عليها مع فريقه للموسم الثاني على التوالي.

وتابعت الشبكة، "صلاح" يعلم جيدًا مدى اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني للظفر بخدماته، خاصة أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال يسعى للتعاقد معه.



