"ساسي" يصل القاهرة لدعم الزمالك أمام "بركان"

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يصل الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، إلى القاهرة اليوم الجمعة، لدعم الفريق فى مباراته أمام نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها بعد غد الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويخضع "ساسى" لبرنامج تأهيلى بتونس بعد الإصابة التى تعرض لها بشرخ فى شظية القدم فى مباراة إياب الدور ربع النهائى من الكونفدرالية أمام حسنية أكادير المغربى.  

وكانت مباراة الذهاب انتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على الملعب البلدى ببركان.



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