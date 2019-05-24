» "الأرصاد" تزف بشرى للمواطنين عن طقس الصيف

24 مايو 2019 - 12:50 م

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن كافة السواحل الشمالية ستشهد انخفاضا يصل إلى 6 و7 درجات عما كانت عليه أمس، أما في القاهرة والوجه البحري، فستبدأ الموجة الحارة التي ضربت البلاد منذ الثلاثاء الماضي وبلغت ذروتها أمس الخميس، في الانكسار في الساعات الأولى من الليل.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية dmc ، أن درجة الحرارة الصغرى اليوم ستتراوح بين 24 و23، بينما تسجل العظمى 42، في حين ستنخفض درجات الحرارة غدا السبت إلى 36 بواقع 6 درجات أقل، منوها إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مناطق جنوب الصعيد.

ونوه بأن الموجة التي شهدتها البلاد مؤخرا لا تعني أن الصيف سيكون شديد الحرارة هذا العام، متابعا: "فصل الربيع عادة ما يسجل أعلى درجات الحرارة على مدار العام، وهذه الموجة لن تتكرر في أغسطس".