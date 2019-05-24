  • الجمعة 24 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:53 م
بحث متقدم
تيريزا ماي

لحظة بكاء "تيريزا ماي" بعد استقالتها

مسجد المدينة

أول مسجد تقام فيه الجمعة في الإسلام

صلاح

"صلاح" يلملم أوراقه ويرحل عن ليفربول

جاسوس

تفاصيل مثيرة.. خطف عميل نازي وإعدامه في تل أبيب

عبد الخالق عبد الله

دبلوماسي أوروبي يفاجئ مستشار بن زايد بهذا الأمر

مدعي النبوة

مدعي النبوة: سيدنا "قدر" سيظهر في ليلة القدر

أسانغ

17 تهمة جديدة لمؤسس ويكيليكس

16 قتيلًا في هجوم انتحاري داخل مسجد بباكستان

انفجار يستهدف مسجدًا في باكستان خلال صلاة الجمعة

عبد الله

ورطة جديدة لشقيق "البشير"

السعودية

مفاجأة بالسعودية في عيد الفطر

"الأرصاد" تزف بشرى للمواطنين عن طقس الصيف

آخر الأخبار

الطقس
الطقس

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

"الأرصاد" تزف بشرى سارة للمواطنين

#

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الجمعة

#

"الأرصاد" تزف بشرى سارة بشأن طقس الثلاثاء

#

"الأرصاد" تزف بشرى سارة للمواطنين عن الطقس

الطقس

الصيف

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن كافة السواحل الشمالية ستشهد انخفاضا يصل إلى 6 و7 درجات عما كانت عليه أمس، أما في القاهرة والوجه البحري، فستبدأ الموجة الحارة التي ضربت البلاد منذ الثلاثاء الماضي وبلغت ذروتها أمس الخميس، في الانكسار في الساعات الأولى من الليل.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية dmc ، أن درجة الحرارة الصغرى اليوم ستتراوح بين 24 و23، بينما تسجل العظمى 42، في حين ستنخفض درجات الحرارة غدا السبت إلى 36 بواقع 6 درجات أقل، منوها إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مناطق جنوب الصعيد.

ونوه بأن الموجة التي شهدتها البلاد مؤخرا لا تعني أن الصيف سيكون شديد الحرارة هذا العام، متابعا: "فصل الربيع عادة ما يسجل أعلى درجات الحرارة على مدار العام، وهذه الموجة لن تتكرر في أغسطس".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» انفصال أحمد جمال.. وخطيبته تكشف مفاجأة
» سقوط عصابة سرقة المساكن بالتجمع الخامس
» وزير الأوقاف: 3500 مسجد للاعتكاف ويحذر من هذا الأمر
» مفاجآت جديدة في قضية اتهام رونالدو باغتصاب سيدة أمريكية
» "الأرصاد" تزف بشرى للمواطنين عن طقس الصيف
» العثور على 12 مقبرة جماعية لداعش في العراق
» كيف تصلي المرأة الجمعة بالمنزل؟.. جمعة يجيب
» شاهد.. نانسي عجرم تلمح إلى اعتزالها الفن
» قصة المرأة التي أنقذت مليون جندي في الحرب العالمية
» مرصد الأزهر: 8 فئات للأطفال عُرضة للتطرف
» أول تعليق لرئيسة وزراء بريطانيا بعد استقالتها

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد