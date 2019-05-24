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تيريزا ماي

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أول تعليق لرئيسة وزراء بريطانيا بعد استقالتها

عرب وعالم

تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية
تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية

إيمان هاني

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استقالة

تيريزا

أكدت "تيريزا ماي"، رئيسة الوزراء البريطانية، أن استقالتها جاءت لكونها فشلت في المهمة الأساسية كرئيسة للوزراء وزعيمة لحزب المحافظين، وهي تحقيق رغبة الشعب البريطاني في الخروج من الاتحاد الأوروبي، قائلة: "منذ عام 2015 والشعب يريد الخروج من الاتحاد لكني فشلت في تحقيق ذلك". 

وأضافت "ماي"، خلال كلمة ألقتها من أمام مقر حزب المحافظين، أثناء إعلانها تقديم استقالتها من الحزب والحكومة، والبقاء كرئيسة للحكومة حتى 7 يونيو لحين اختيار خليفة لها، أنها أقامت علاقات قوية مع كافة الدول المجاورة لحماية اتفاق "بريكست" المعني بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

وتابعت: "ولكن لمصلحة البلاد يجب أن يقوم رئيس وزراء جديد بقيادة هذه الجهود والوصول بها لما يحقق مطالب الشعب البريطاني". 

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