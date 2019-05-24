» شاهد.. نانسي عجرم تلمح إلى اعتزالها الفن

أعلنت المطربة اللبنانية نانسى عجرم، استعدادها اعتزال الغناء بشرط واحد، وهو أن يطلب منها زوجها أو بناتها هذا القرار.





وقالت خلال لقائها ببرنامج "مجموعة إنسان" المذاع على فضائية "دي إم سي": إنها مستعدة لاعتزال الفن في حالة إذا شعرت أن زوجها وبناتها في حاجة إليها، معقبة: "زوجى وبناتى هم حياتى، ومفيش شيء عند الإنسان أغلى من عائلته، وبناته وزوجه".





وعن كواليس زواجها بفادى الهاشم هو طبيب أسنان قالت نانسي: "تعرفت عليه أثناء توقيع الكشف على أسنانها، ثم بدأت تتكرر زيارتها لعيادته ونشبت بينهما علاقة صداقة، ثم تحولت إلى علاقة عاطفية استمرت 3 سنوات، ثم تم الزواج".





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