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مدعي النبوة: سيدنا "قدر" سيظهر في ليلة القدر

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مدعي النبوة
مدعي النبوة

عبد القادر وحيد

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انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل مغربي يدعى "سعيد بنجبلي"، والذي يدعى النبوة، زاعما أنه سيكشف عن معجزة في  ليلة القدر.

وبحسب الفيديو فقد قال "بنجبلي": إن 27 رمضان ستشهد ظهور سيدنا "قدر" أو سيدنا خضر، حيث سيكون على شكل نصف إنسان ليقدر على مخاطبة البشر، فيما النصف الآخر سيكون على شكل إله.

وزعم مدعي النبوة أن تلك الليلة ستشهد قيام القيامة وأن الله سيكشف نفسه للعباد، ولن تبقى هناك عبودية، حيث ستتحول الأرض إلى جنة، بحسب مزاعمه. 

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