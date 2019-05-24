  • الجمعة 24 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:28 م
بحث متقدم
مدعي النبوة

مدعي النبوة: سيدنا "قدر" سيظهر في ليلة القدر

أسانغ

17 تهمة جديدة لمؤسس ويكيليكس

16 قتيلًا في هجوم انتحاري داخل مسجد بباكستان

انفجار يستهدف مسجدًا في باكستان خلال صلاة الجمعة

عبد الله

ورطة جديدة لشقيق "البشير"

السعودية

مفاجأة بالسعودية في عيد الفطر

امارات

رسميًا.. الإمارات تطبق نظام الإقامة الدائمة على الوافدين

القاضى

وفاة صاحب أشهر صورة في حرب أكتوبر

فتاة تشرب الخمر

ضبط برلمانية تشرب خمرًا مع صديقها في نهار رمضان

ارشيف

عقوبات مغلظة لمخالفي «الذوق العام» بالسعودية

الصورة النادرة

مفاجأة في صورة الملك سلمان النادرة.. من هو الصبي؟

إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة بسوهاج

قضايا وحوادث

مشاجرة
مشاجرة

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

مشاجرة دموية بين عدد من أصحاب المحال التجارية بـ 15 مايو

#

إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة دموية بسوهاج

#

مشاجرة مسلحة فى دار السلام وإصابة 5 أشخاص

#

مشاجرة دموية بسبب معاكسة فتاة فى القليوبية

مشاجرة مسلحة

سوهاج

مشاجرة بالاسلحة

مستشفى سوهاج العام

أصيب 6 أشخاص فى مشاجرة بقرية أولاد شلول دائرة مركز إثر وقوع مشاجرة بينهم استخدمت فيها الأسلحة الخرطوش، بسوهاج.

وردت معلومات لمدير أمن سوهاج من مركز شرطة سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة الخرطوش بدائرة المركز ووجود مصابين تم تحويلهم جميعا للمستشفى العام لتلقى العلاج.

وعلى الفور انتقلت كافة القيادات الأمنية لمكان المشاجرة وتم فرض طوق أمني للسيطرة على الوضع وتبين من التحريات إصابة صلاح . ا . ع 30 سنة بطلق خرطوش بالقدم ومحمد . ا . م 17 سنة بطلق نارى بالقدم ومحمود . ن . ر بطلق نارى باليد وحماده . ك . ع بطلق نارى بالوجه ومحمود . ا . ه بطلق نارى باليد وأبواليزيد ع. أ 30 بجرح بفروة الرأس وجميعهم يقيمون بناحثة قرية أولاد شلول دائرة مركز سوهاج تم نقل من الأول للخامس لمستشفى سوهاج العام والسادس لمستشفى سوهاج الجامعى.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مخرجة "زي الشمس" تكشف مفاجأة عن المسلسل
» "الاتصالات" تكشف حجم النفقات لتطوير شبكتها
» وفاة فتاة عشرينية بتناولها أقراصًا مخدرة في حلوان
» مفاجأة.. الأسبرين يعالج مرضى النزيف في المخ
» "أجيري" يرفض تأجيل معسكر "الفراعنة"
» بالفيديو.. وزيرة السياحة: ختم المساواة ليس إلزاميًا
» اجتماع مصيري لـ «الجبلاية» وممثلي الأندية
» الصادق المهدي يقدم مقترحًا لتشكيل مجلس السيادة
» "عبد الغني" يروي أسرارًا عن حياته الشخصية لأول مرة
» عامل يغتصب 8 سيدات ويقتلهن بطريقة مروعة
» أحمد عمر هاشم: نسيان التشهد لا يبطل الصلاة

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد