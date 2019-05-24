انفجار يستهدف مسجدًا في باكستان خلال صلاة الجمعة

أفادت مصادر باكستانية، اليوم الجمعة، بوقوع انفجار استهدف مسجدًا في مدينة كويتا خلال صلاة الجمعة، دونتوضيح أى تفاصيل أخرى حتى الآن، وذلك بحسب خبر عاجل نشرته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم.





يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقع فيها تفجير مسجد في باكستان بمدينة كويتا، حيث وقع في 13 مايو الماضي تفجير مسجد في المدينة ؛ في اعتداء تبنّته حركة طالبان الباكستانية، حسبما أعلنت الشرطة وقتها، ووقع ضحيته أربعة شرطيين وأصيب تسعة آخرون.



