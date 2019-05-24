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انفجار يستهدف مسجدًا في باكستان خلال صلاة الجمعة

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16 قتيلًا في هجوم انتحاري داخل مسجد بباكستان
16 قتيلًا في هجوم انتحاري داخل مسجد بباكستان

وكالات- الدويني فولي

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انفجار

باكستان

سكاي نيوز

استهداف


أفادت مصادر باكستانية، اليوم الجمعة، بوقوع انفجار استهدف مسجدًا في مدينة كويتا خلال صلاة الجمعة، دونتوضيح أى تفاصيل أخرى حتى الآن، وذلك بحسب خبر عاجل نشرته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقع فيها تفجير مسجد في باكستان بمدينة كويتا، حيث وقع في 13 مايو الماضي تفجير مسجد في المدينة ؛ في اعتداء تبنّته حركة طالبان الباكستانية، حسبما أعلنت الشرطة وقتها، ووقع ضحيته أربعة شرطيين وأصيب تسعة آخرون.

وجاء تفجير مسجد في باكستان بعد يومين من هجوم شنّته جماعة "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية على فندق فخم في جوادر أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، هم عسكري وأربعة من موظفي الفندق، وإصابة ستة آخرين بجروح.

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