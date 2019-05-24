رئيسة وزراء بريطانيا تستقيل من منصبها

24 مايو 2019 - 11:27 ص

قررت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، اليوم، أن تستقيل من منصبها 7 يونيو المقبل، مؤكدة انها أبلغت الملكة إليزابيث بذلك.

وأوضحت ماى إنها ستواصل مهامها كرئيسة للوزراء إلى حين اختيار زعامة جديدة.

ياتي ذالك بعد ثلاث سنوات فى المنصب، طغت عليها أجواء الأزمة، من المقرر أن تجتمع تيريزا ماى مع رئيس لجنة 1922 فى حزب المحافظين، وهى اللجنة التى يمكنها إقالة رؤساء الحكومة.

وستظل ماى فى منصبها خلال فترة انتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين التى تستمر نحو 6 أسابيع، فيما قالت صحيفة التايمز، إن من المتوقع أن تبدأ المنافسة على زعامة الحزب فى العاشر من يونيو بعد زيارة دولة يقوم بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لبريطانيا.