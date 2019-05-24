ورطة جديدة لشقيق "البشير"

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السودان

عمر البشير

قررت السلطات السودانية، التحقيق في منح الجنسية لأجانب مقابل أموالًا طائلة، حيث سيتم فحص ومراجعة الجنسية السودانية الممنوحة للأجانب عن طريق ” التجنيس ”  ، وذلك عن طريق شقيق الرئيس السابق عمر البشير .

كما كون مدير عام قوات الشرطة ، لجنة فنية متخصصة لفحص ومراجعة الجنسية السودانية الممنوحة لأجانب، التي صدرت خلال الفترة السابقة ومدى استيفائها للشروط والضوابط القانونية.

كما أعطى مدير عام قوات الشرطة مهلة أسبوعين للجنة، لرفع توصياتها بعد فحص كل الحالات تمهيدا لعرضها على الجهات السيادية لاتخاذ القرار بشأنها.

وأوضحت تقارير محلية أن شقيق البشير، عبدالله، متهم ببيع الجنسية بمبالغ طائلة تصل إلى 10 آلاف دولار للجنسية الواحدة لكل من يرغب بالحصول عليها دون الإقامة في البلاد.


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