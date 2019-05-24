» اجتماع مصيري لـ «الجبلاية» وممثلي الأندية

24 مايو 2019 - 10:58 ص

يعقد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، اجتماعا مهما مع ممثلي أندية الدوري في الواحدة والنصف ظهر اليوم الجمعة، من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة.

يأتي هذا بعدما كلف هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد، أحمد شوبير بتولى لجنة مكونة من أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبدالفتاح أعضاء مجلس الإدارة وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول، لمحاولة حل الأزمة التي نشبت مؤخرًا وتهدد اكتمال المسابقة.



