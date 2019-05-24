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ضبط برلمانية تشرب خمرًا مع صديقها في نهار رمضان

قضايا وحوادث

فتاة تشرب الخمر
فتاة تشرب الخمر

وكالات أحمد الشربينى

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تونس

القبض على برلمانية

تناول الخمور

القبض على برلمانية فى تونس

تمكنت الأجهزة الأمنية التونسية من القبض على برلمانية تشرب الخمور مع صديقها فى نهار رمضان.

وطبقًا لصحيفة الشروق التونسية، أن الوحدات الأمنية بجهاز الشرطة ألقت القبض على نائبة في البرلمان وهي بصدد احتساء الخمر مع شخص أخر في سيارته، مضيفة أنه تم إخلاء سبيل البرلمانية بسبب تمتعها بالحصانة.

 وفي المقابل تم إيقاف مرافقها، وتحرير محضر ضده، ولم تذكر الصحيفة اسم النائبة أو التيار الذى تنتمى إليه.

وفى وقت سابق ألقت الأجهزة الأمنية فى الكويت القبض على مواطن مصرى يعمل فى البلاد، وذلك أثناء مجاهرته بالإفطار فى نهار شهر رمضان.

وبحسب صحيفة الرأى الكويتية، أن رجال دوريات الأحمدي ضبطوا وافدا عربيا كان ينفث دخان سيجارته ويتناول مشروبا غازيا في نهار يوم رمضان.

وقالت الصحيفة، أن رجال الامن أحالوا الوافد الذي تبين أنه مصري إلى المخفر، وسجلت بحقه قضية مجاهرة بالإفطار.


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