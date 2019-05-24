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عامل يغتصب 8 سيدات ويقتلهن بطريقة مروعة

قضايا وحوادث

اغتصاب طفلة
اغتصاب طفلة

أحمد الشربينى

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اغتصاب

جريمة اغتصاب

الاعدام والاغتصاب

قررت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية إعدام روبرت لونج، لاتهامه باغتصاب 8 سيدات وقتلهن بطريقة مروعة عام 1984.

وقالت المتحدثة باسم إدارة السجون في الولاية إن حكم إعدام لونج البالغ من العمر 65 عاما تم تنفيذه الساعة 18:55 من مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي، في سجن ولاية فلوريدا بمنطقة رايفورد.

ويعرف لونج بأنه واحد من أشهر السفاحين في الولايات المتحدة، حيث تمت إدانته عام 1984 بخطف ثماني نساء واغتصابهن قبل أن يقتلهن.


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