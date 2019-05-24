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أحمد عمر هاشم: نسيان التشهد لا يبطل الصلاة

الحياة السياسية

عمر هاشم
عمر هاشم

إيمان هاني

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تن

الأزهر

أحمد عمر هاشم



أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، أن تشهد الوسط أثناء الصلاة سنة، والتشهد الأخير فرض، لافتًا إلى أن نسيان التشهد وسط الصلاة لا يبطلها، معقبا : "هذا النسيان يجبر بسجود السهو؛ يسجد سجدتين قبل السلام".

وأضاف "هاشم"، خلال حواره مع برنامج "أحاديث الفتنة"، المذاع على فضائية "تن" مساء أمس الخميس، بأن سجود السهو سنة أيضًا، متابعًا: "سجود السهو سنة وتركها لا يبطل الصلاة، ولكن تكون جبرًا للنسيان".

و أشار عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، إلي أنه يوجد أمور في السنة جاءت على سبيل الأمر والوجوب، وأمور أخرى على سبيل الاستحباب ومن يتركها ليس عاصيًا.

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