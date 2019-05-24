» "عبد الغني" يروي أسرارًا عن حياته الشخصية لأول مرة

24 مايو 2019 - 10:11 ص



كشف مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أسرار و كواليس من حياته الشخصية لأول مرة علي الهواء ، مؤكدا أنه تعلم اللغة البرتغالية في أول 6 شهور احتراف له هناك.



وأضاف عبدالغني، خلال برنامج "سيرة الحبايب"، الذي يعرض على شاشة قناة "تن" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد قائلا ، : "بعد انتهاء السنة الأولى من عقدي، روحت لرئيس النادي، وقولت له مش عاجبني المرتب، وكان مرتبي ضعيف جدًا".



وتابع: "كنت أنا اللي بكسب الفرقة، وكان في ناس في الفرقة بتأخذ أكثر مني، ومحمد صلاح عمل كده في ليفربول كان عقده صغير، ولما حصل على أحسن لاعب في إنجلترا، عدل عقده.



وأردف: "رئيس النادي زود لي المرتب، وبعد ما هددته وقولت له أنا نازل مصر، ومش راجع تاني، وخاف من كده وزود مرتبي، وقعد يكلمني كل يوم في التليفون عشان يطمن عليا".

