مفاجأة في صورة الملك سلمان النادرة.. من هو الصبي؟

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

تكشفت معلومات جديدة عن الصورة النادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي انتشرت على نطاق واسع أمس (الخميس)، على شبكات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع.