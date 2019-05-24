مفاجأة في صورة الملك سلمان النادرة.. من هو الصبي؟

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وكالات- الدويني فولي

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.
تكشفت معلومات جديدة عن الصورة النادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي انتشرت على نطاق واسع أمس (الخميس)، على شبكات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع.


وبحسب موقع "سبق" الإلكتروني، فإنه "تم تحديد هوية اسم الطفل الذي ظهر إلى جانب الملك سلمان والذي كان متكئا على إحدى الوسائد في بساطة خلال إحدى المناسبات،


وتبين أن من ظهر إلى جوار الملك في الصورة المتداولة وصورة أخرى مشابهة هو الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبد العزيز".

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